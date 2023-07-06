Археологи обнаружили ценную находку в Актюбинской области

В Актюбинской области археологи во время раскопок нашли воинскую саблю, деревянные и фаянсовые сосуды, серебряные украшения и предметы быта гунно-сарматской эпохи, сообщает Zakon.kz.

Древний могильник Дербисали, как говорится в публикации "Хабар 24", расположен на территории Кобдинского района.

По данным исследований, курган относится ко II-IV векам нашей эры. Всего на территории насчитывается 48 объектов.

На 7 уже провели археологические раскопки. Историки установили, что в одном из них находился храм. В последние годы в регионе непрерывно ведется комплексная исследовательская работа, связанная с гунно-сарматским наследием.

К настоящему времени уже обнаружили около 400 курганов.

По историческим данным, племена проживали на территории современных районов Кобда, Оил, Темир и Айтеке.

"Наша основная цель – проследить статус погребенных, какие объекты занимают на территории памятника места. У сарматов погребальная обрядность была разнообразная. Это связано с тем, что само формирование этой культуры было многовекторное. Там участвовали и саки в формировании культуры, и скифы с территории Причерноморье, то есть современной Украины и Северного Кавказа". Аслан Мамедов, старший научный сотрудник Института археологии им. А.Маргулана

29 июня 2023 года сообщалось, что мавзолей, датированный XV веком нашей эры, обнаружили столичные археологи в Коргалжынском районе Акмолинской области, совсем недалеко от Астаны.