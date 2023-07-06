Археологи обнаружили ценную находку в Актюбинской области
Древний могильник Дербисали, как говорится в публикации "Хабар 24", расположен на территории Кобдинского района.
По данным исследований, курган относится ко II-IV векам нашей эры. Всего на территории насчитывается 48 объектов.
На 7 уже провели археологические раскопки. Историки установили, что в одном из них находился храм. В последние годы в регионе непрерывно ведется комплексная исследовательская работа, связанная с гунно-сарматским наследием.
К настоящему времени уже обнаружили около 400 курганов.
По историческим данным, племена проживали на территории современных районов Кобда, Оил, Темир и Айтеке.
"Наша основная цель – проследить статус погребенных, какие объекты занимают на территории памятника места. У сарматов погребальная обрядность была разнообразная. Это связано с тем, что само формирование этой культуры было многовекторное. Там участвовали и саки в формировании культуры, и скифы с территории Причерноморье, то есть современной Украины и Северного Кавказа".Аслан Мамедов, старший научный сотрудник Института археологии им. А.Маргулана
29 июня 2023 года сообщалось, что мавзолей, датированный XV веком нашей эры, обнаружили столичные археологи в Коргалжынском районе Акмолинской области, совсем недалеко от Астаны.