Мавзолей эпохи Золотой Орды нашли археологи в Акмолинской области

Мавзолей, датированный XV веком нашей эры, обнаружили столичные археологи в Коргалжынском районе Акмолинской области, совсем недалеко от Астаны, сообщает Zakon.kz.

Уже третий мавзолей на территории средневекового городища в Акмолинской области нашли археологи. У здания сохранился фундамент. Остальное специалистам пришлось восстанавливать своими силами, передает 24kz.

"Вот нижняя часть, где отличается от современного, это оригинальные материалы того периода средневекового памятника "Бытыгай". Потом архитекторы решили уже возвести полностью, придать первоначальный облик памятнику. Для этого восстановлена основная часть фундамента и уже верхняя часть самого памятника и купол, портал. Данный памятник в архитектуре называется портально-купольным сооружением эпохи Золотой Орды". Айбар Касенали, руководитель археологических экспедиций

Находка представляет собой восьмиугольное сооружение. Длина каждой из сторон чуть больше полутора метров, диаметр – около 4,5 метра. Мавзолей построен из обожженного и полуобнаженного кирпича, скрепленного известковым раствором. В свое время место было паломническим, напротив располагалась усыпальница.

Ранее стало известно, что археологи продолжили раскопки Сарайшыка, чтобы успеть к следующему курултаю организовать здесь музей под открытым небом.

