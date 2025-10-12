Уникальные находки древней эпохи обнаружили в Казахстане

Во время раскопок городища Жайлау-тобе в Байзакском районе Жамбылской области археологи обнаружили уникальные находки эпохи кангюев, сообщает Zakon.kz.

Это около тысячи фрагментов керамической посуды, костяных наконечников, зернотерок и шарниров от дверного проема. Городище относят ко второму веку нашей эры – эпохи кангюйского государства, передает "Седьмой канал".

Ученые выяснили, что оно является самым крупным городищем этого периода. Во время археологической разведки там нашли больше 200 курганов, а при раскопках наткнулись на крепость. Археологам удалось раскопать стену шириной в 4 метра и высотой 5 метров. Сооружение расположено на восточной границе действующего в то время кангюйского государства.

Ученые считают, что крепостная стена защищала от нападения внешних врагов. Археологические раскопки на Жайлау-тобе завершат в течение недели. Все найденные артефакты отправят на детальные исследование.

