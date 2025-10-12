#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Уникальные находки древней эпохи обнаружили в Казахстане

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 08:40 Фото: Zakon.kz
Во время раскопок городища Жайлау-тобе в Байзакском районе Жамбылской области археологи обнаружили уникальные находки эпохи кангюев, сообщает Zakon.kz.

Это около тысячи фрагментов керамической посуды, костяных наконечников, зернотерок и шарниров от дверного проема. Городище относят ко второму веку нашей эры – эпохи кангюйского государства, передает "Седьмой канал".

Ученые выяснили, что оно является самым крупным городищем этого периода. Во время археологической разведки там нашли больше 200 курганов, а при раскопках наткнулись на крепость. Археологам удалось раскопать стену шириной в 4 метра и высотой 5 метров. Сооружение расположено на восточной границе действующего в то время кангюйского государства.

Ученые считают, что крепостная стена защищала от нападения внешних врагов. Археологические раскопки на Жайлау-тобе завершат в течение недели. Все найденные артефакты отправят на детальные исследование.

Тем временем земельный участок площадью 8,9377 га для строительства торгового центра в Астане не использовался по назначению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Уникальную находку обнаружили ученые близ Караганды
09:23, 25 июня 2024
Уникальную находку обнаружили ученые близ Караганды
Археологи обнаружили ценную находку в Актюбинской области
15:04, 06 июля 2023
Археологи обнаружили ценную находку в Актюбинской области
Безработные в Атырау помогают археологам в раскопках древнего города
21:46, 24 сентября 2023
Безработные в Атырау помогают археологам в раскопках древнего города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: