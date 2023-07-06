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Костомаров выписался из больницы

спортсмен Фото: скриншот видео
Российский фигурист Роман Костомаров выписался из больницы и поблагодарил врачей за спасение его жизни, сообщает Zakon.kz.

Медработников, помогавших ему восстановиться, он показал в Instagram.

"Позади 175 дней… Впереди вся жизнь…Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича. Сделали невозможное – вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал", – подписал видео спортсмен.


Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

26 июня спортсмен опубликовал первое видео тренировки после протезирования.

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