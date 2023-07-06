В Астане и на большей части Казахстана ожидаются гроза, град и сильная жара

В Астане и 16 областях страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области – гроза, град. Ветер северо-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35+38. На юго-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара +36.



В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Абайской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге Атырауской области сохраняется сильная жара +35+39. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе, днем на севере, северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+39. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара +35+37.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области ожидается гроза, днем в горных районах области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на востоке, днем на юге, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке, севере области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15-18 м/с.



Днем в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. На большей части области – гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара +38+42. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге, в центре Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге области, днем на большей части гроза. Днем на юге, в центре области – град, шквал. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

