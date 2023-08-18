Жара, гроза и град ожидаются на большей части Казахстана в субботу

В 13 областях Казахстана на 19 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +35+36. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



В Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.



В Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.



Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+38. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау к концу дня ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза.



Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области сохраняется сильная жара +37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза.



На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере Костанайской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае вечером ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным синоптиков, на следующей неделе в Алматы днем будет жарко, возможны кратковременные дожди.