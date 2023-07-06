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В Астане открыли новый парк аттракционов

парк Фото: gov.kz
В Астане около центра семейного отдыха Ailand открыли новый парк аттракционов, сообщает Zakon.kz.

В честь этого события на его площадке провели концерт.

Как пишет пресс-служба столичного акимата, в парке можно прокатиться на популярных каруселях, машинках, а также попробовать водные развлечения для детей. Рядом с аттракционами расположена зеленая зона "Сказочный осьминог" со скамейками в тени деревьев, где можно отдохнуть и перекусить.

Парк, рассчитанный на детей от трех лет, начнет свою работу сразу после торжественного открытия и будет функционировать до завершения теплого сезона с 10:00 до 22:00 часов ежедневно.

"Новая развлекательная площадка теперь станет частью нашего молодого процветающего города, которому сегодня исполнилось 25 лет. Поздравляю всех жителей и гостей столицы и желаю вам от души повеселиться на концерте по случаю открытия парка!" Заместитель акима района Нура Сарсенгали Акжолов

Перед гостями выступили музыкальные ансамбли, творческие студии провели интерактивные игры.

Концерт завершился дискотекой.

Ранее сообщалось, что грандиозное шоу военных оркестров мира пройдет в Астане.

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