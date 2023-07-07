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Женщину с двумя детьми сняли с поезда в Атырау

Женщину с двумя детьми сняли с поезда в Атырау Фото: pixabay
Женщину с двумя маленькими детьми не пустили в вагон поезда сообщением Атырау – станция Дины Нурпеисовой, сообщает Zakon.kz.

Пассажирка с детьми трех и четырех лет не смогла сесть в вагон из-за того, что у нее не было билета на одного из малышей. Проводники не допустили семью в вагон, ссылаясь на нормативы. Согласно правилам, на каждого ребенка нужен билет либо сопровождающий его взрослый, пишет ATPress.

"Не знала, что на одного из детей нужно покупать билет, ведь путь недалекий, дети маленькие, и все равно мы сидим вместе. Часто в выходные езжу к родственникам в Курмангазы, не покупала им билеты, а сегодня такое. Проводники сказали, что дети могут ездить бесплатно, если каждого из них сопровождает взрослый. А что мне делать, если у меня нет мужа и родственников рядом. Побежала покупать билет, но их уже нет, сами знаете, в этом направлении билеты нарасхват, так мы и остались на перроне, нас не пустили в поезд", – рассказала пассажирка.

Как пишет издание, на сайте КТЖ сообщается, что в Казахстане родителям разрешается ехать бесплатно с одним ребенком до 7 лет включительно, если он не занимает отдельное место. Если же ребенок планирует занять свое место, то на него покупается детский билет. В случае, если детей несколько, то бесплатно можно провезти только одного из них, при том же условии – что он не займет отдельное место.

Проводники же ссылаются на другие порядки и заявляют о вынужденной мере отказа.

"Мы несколько раз делали предупреждение, но каждый раз повторяется одно и то же. Я все понимаю, но у нас есть положение, женщине с детьми придется остаться, либо купить билет, мы не можем нарушать правила перевозок". Асланбек Байшагапов, старший проводник

При этом в Казахстане с 27 июня начал действовать приказ МИИР РК от 9 июня 2023 года, которым внесены изменения в "Правила организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан". Речь идет о сроках и правилах продажи билетов.

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Мария Мельникова
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