Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с 9-го этажа в Астане

Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с 9-го этажа в Астане Фото: polisia.kz
В Астане женщина с детьми пыталась спрыгнуть с высотки, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Астаны, автопатруль выехал по сообщению о том, что из окна 9-го этажа пытается спрыгнуть женщина с двумя детьми. Первым на место происшествия прибыл старший инспектор отделения полиции УПП №26 Аскар Папышев со своим напарником Елдосом Нугмановым.

"Поднявшиеся на 9-й этаж полицейские выяснили, что старший ребенок уже находился на руках у отца, а женщина с младшим ребенком кричала, что спрыгнет, если к ней кто-то подойдет. Пока один из стражей порядка пытался отвлечь женщину разговорами, другой переоделся в гражданскую одежду, вошел в квартиру, незаметно подошел сзади и сумел одной рукой схватить за руки ребенка, а другой – крепко схватил женщину. Полицейский успел затащить женщину с ребенком в комнату, прежде чем она успела спрыгнуть", – говорится в сообщении. 

Полицейские выяснили, что 24-летняя женщина решилась на отчаянный поступок после семейной ссоры.

Как отметили в полиции, в отношении супруга, который довел молодую мать до отчаяния, составлен административный протокол по статье 73 части 1 Кодекса об административных правонарушениях "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Семья взята на особый контроль. Женщина с детьми помещена в кризисный центр города Астаны. С ней провели профилактическую беседу и оказали психологическую помощь.

В Астане 9 июня женщина с ребенком выпала с 12-го этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ребенок умер в больнице. 

Читайте также

В Алматы мужчина убил женщину из-за ревности

Мать избивала родных детей в Алматинской области

Житель Атырау стал инвалидом после драки в компании друзей

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления