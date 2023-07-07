В Казахстане на 297,3 млрд тенге снизят расходы из Нацфонда и бюджета на строительство комфортных школ

Министерство просвещения подготовило изменения в постановление правительства от 30 ноября 2022 года "Об утверждении пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают, что на строительство и открытие новых школ с комфортными условиями, будет выделено 2 309 326 329 тысячи тенге (ранее планировалось 2 606 596 055 тыс. тенге), в том числе:

461 334 267 тысяч тенге (было 646 535 206 тыс. тенге) – за счет средств Национального фонда;

1 847 992 062 тысячи тенге (было 1 960 060 849 тыс тенге) – за счет средств республиканского бюджета:

в 2023 году – 455 583 813 тыс. тенге;

в 2024 году – 968 710 978 тыс. тенге;

в 2025 году – 885 031 538 тыс. тенге

В 2022 году был создан Фонд поддержки инфраструктуры образования. По данным министерства, на 1 июня 2023 года за счет средств фонда профинансировано строительство 61 школы на 78 тысяч ученических мест (в две смены) на сумму 96,5 млрд тенге.

Вместе с тем, отмечают в Минпросвещения, в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств был проведен повторный анализ потребности по вводу новых ученических мест в регионах для ликвидации аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в школах.

"Протоколом совещания под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра от 17 апреля 2023 года поручено провести работу по оптимизации количества вводимых ученических мест в рамках Национального проекта "Комфортная школа" путем сокращения количества школ и оптимизации проектных мощностей запланированных к строительству школ", - поясняется в тексте.

В результате, в рамках Национального проекта количество строящихся объектов составит 369 школ (в утвержденном Нацпроекте 401 школа, уменьшение на 32 школы) на 740 тысячи ученических мест в две смены (в утвержденном Нацпроекте 842 тыс. ученических мест, уменьшение на 102 тыс уч. мест).

Таким образом, объемы расходов бюджета на реализацию Национального проекта снизятся на 297,3 млрд тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 июля.