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Законодательство РК

В Казахстане для строительства "комфортных школ" будут привлекать частные инвестиции

В Казахстане для строительства комфортных школ будут привлекать частных инвесторов Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

Планируется обеспечить активное вовлечение бизнеса в реализацию национальных проектов через инструменты государственно-частного партнерства и подушевого финансирования.  

В частности, в проект вносится новый механизм "Строительство объектов ГЧП в среднем образовании с проектной мощностью не менее 600 ученических мест путем создания консорциума".

Участниками консорциума выступают частный инвестор (Инвестор 1) и организация образования (Инвестор 2), включенная в перечень частных организаций среднего образования, участвующих в реализации данного механизма Национального проекта. 

Обязательными условиями договора консорциума являются:

  • объект организации среднего образования остается в долевой собственности обоих инвесторов, с наложением обременения на неизменность целевого назначения объекта и соответствующего земельного участка;
  • определение доли в консорциуме Инвестора 2 не ниже 5%;
  • выплата государственного образовательного заказа на среднее образование Инвестору 2, в размере и порядке, установленном законодательством РК;
  • выплата Инвестором 2 Инвестору 1 амортизационных расходов в пределах выплаченного из республиканского бюджета государственного образовательного заказа на среднее образование.

"Указанный четвертый механизм ввода новых ученических мест предусматривают выплату государственного образовательного заказа на среднее образование участнику консорциума из республиканского бюджета и выделение МИО земельного участка под строительство объекта, подключенного или планируемого к подключению к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, ПСД", - говорится в дополнении.

Задача проекта ввести в эксплуатацию до 2026 года не менее 800 тысяч (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и активно развивающихся (перспективных) населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в 2023 году начнется строительство первых объектов образования в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". Он направлен на решение проблемы дефицита ученических мест, а также трехсменных и аварийных школ. На эти цели выделено до 2025 года 2,6 трлн тенге.

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