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ФК "Ордабасы" второй год подряд выходит в финал Кубка Казахстана

Футбол Финал Кубка РК Фото: Instagram/kazfootballkz
Футбольный коллектив из Шымкента "Ордабасы" в ответном поединке полуфинала Кубка Казахстана на своей арене обыграл "Астану" со счетом 2:0 и второй год подряд сыграет в решающем матче за престижный трофей, сообщает Zakon.kz.

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Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте был заполнен до отказа, так как в полуфинале Кубка страны встречались две лучшие команды сезона на данный момент. Тем более оба коллектива имеют в составах практически весь состав национальной сборной Казахстана. Плюс гости перед этим матчем усилились ключевым игроком сборной Яном Вороговским, который перешел из бельгийского "Моленбека".

Хозяевам поля необходимо было выигрывать с разницей в два мяча, потому что в первой игре в Астане южане уступили с минимальным счетом 0:1. И с этой задачей подопечные Александра Седнева успешно справились, порадовав своих многочисленных фанатов. Счет в этом противостоянии открыл узбекский легионер Шахбоз Умаров. 

Результат 1:0 продержался до финального свистка основного времени, и по итогам двух встреч арбитр вынужден был дать два дополнительных тайма по 15 минут. В экстра-тайме победу "Ордабасы" принес защитник Темирлан Ерланов. 

Таким образом, победа над "Астаной" позволила клубу из Туркестанской области второй год подряд выйти в финал Кубка РК. Будущий соперник южан определится после завершения второго полуфинала, где померятся силами "Атырау" и "Тобол". Этот поединок пройдет 8 июля на арене "Мунайшы", начало – в 19:00.  

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