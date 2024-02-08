Катар второй раз подряд стал финалистом Кубка Азии

Сборная Катара по футболу пробилась в финал Кубка Азии, обыграв накануне команду Ирана. Тем самым катарские футболисты второй раз подряд сыграют в решающем матче данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Бартоломе Маркеса в упорном и зрелищном поединке одержали волевую победу над сборной Ирана. Полуфинальная битва закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Несмотря на ранний гол от гостей, когда отличился Азмун, "Бордовые" вскоре сравняли счет и даже вышли вперед усилиями Габера и Афифа.

Однако иранский игрок Джаханбахш во втором тайме восставил равновесие. Победу хозяевам Кубка Азии на 82-й минуте принес Али, а с ней и путевку в финал.





В решающем матче действующие победители Кубка Азии встретятся с командой Иордании, которая ранее отправила домой Южную Корею, переиграв их с результатом 2:0 .



Сборная Катара пробилась в финал данных состязаний второй раз в своей истории. В 2019 году катарская дружина выиграла Кубок Азии, одолев в матче за "золото" Японию – 3:1.

Финал нынешних соревнований пройдет 10 февраля, начало – в 21:00 по времени Астаны.