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Как избавиться от комаров в доме

комар, кожа Фото: freepik
Борьба с комарами в доме может быть довольно раздражающей задачей, особенно в летний период. Существует несколько эффективных методов, которые помогут вам избавиться от этих назойливых насекомых, сообщает Zakon.kz.

От установки москитных сеток до использования ароматических репеллентов и электрических устройств – вот некоторые рекомендации, которые помогут вам бороться с комарами и наслаждаться безмятежными вечерами в своем уютном убежище.

Установите москитные сетки на окнах и дверях. Это один из самых эффективных способов предотвратить вход комаров в помещение.

Используйте электрические устройства от комаров, такие как ультразвуковые отпугиватели или лампы с электрическим рассеивателем. Они создают звуковые или световые сигналы, которые отпугивают комаров.

Распределите в комнатах ароматические репелленты, содержащие масло лаванды, эвкалипта, чайного дерева или цитронеллы. Комары не любят эти запахи и обычно держатся от них подальше.

Избегайте задержки воды в стоячих емкостях, таких как ведра, подносы или цветочные горшки, потому что это идеальные места для размножения комаров. Убедитесь, что ваши ванные комнаты и кухни хорошо вентилируются и не имеют протечек.

Используйте репелленты для тела, содержащие диэтилтолуамид (DEET) или пикаридин. Наносите их на открытые участки кожи, чтобы предотвратить укусы комаров.

Регулярно убирайте помещение, чтобы избавиться от потенциальных мест для скрытия комаров, таких как скопления пыли и мусора.

Если у вас есть комары в помещении, используйте электрическую летающую ловушку, чтобы привлечь и уничтожить их.

Поставьте увлажнитель воздуха в помещении. Комары предпочитают сухую атмосферу, поэтому повышение влажности может снизить их активность.

Медики рассказали об опасности, которую порой несет один укус комара. Комары – первые переносчики различных возбудителей опасных вирусов и инфекций.

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