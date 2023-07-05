Казахстанцам напомнили об опасности малярийных комаров

Медики рассказали об опасности, которую порой несет один маленький укус комара. Комары - первые переносчики различных возбудителей опасных вирусов и инфекций, сообщает Zakon.kz

Одним из опасных заболеваний является малярия – трансмиссивная протозойная инфекция. Специфическими симптомами малярии являются повторные приступы лихорадки, увеличение печени и селезёнки, анемия.

Диагноз малярии подтверждается при обнаружении малярийного плазмодия в мазке или толстой капле крови, а также результатами серологической диагностики.

Заболеваемость вызывается P. falciparum и встречается до 99% случаев в Африке, до 50% в Юго-Восточной Азии, до 71% в Восточном Средиземноморье и до 65% в Западной части Тихого Океана. В Американском регионе до 75% случаев болезни вызывается возбудителем вида P. Vivax.

Врачи-санэпидемиологи говорят, что на территории Казахстана преимущественно регистрируются завозные случаи малярии, местных случаев не зарегистрировано.



Специфический переносчик – комар рода Anopheles (более 400 видов), который и является окончательным хозяином возбудителя инфекции. Человек же является лишь промежуточным хозяином.

Медики напомнили, что комары активны в вечернее и ночное время. Большую роль играет наличие воды, поэтому наибольшее распространение инфекции наблюдается во влажных местах или в период дождей. Сам комар никак не страдает от наличия паразитов.

Механизм передачи: через укус комарами, от матери к плоду (встречается редко), при родах (встречается редко) и при переливании крови. Заразиться от человека напрямую при случайном контакте (например, сидя рядом, при рукопожатии, поцелуях и т.п.) невозможно.

Продолжительность инкубационного периода – от 8 суток до 3 месяцев, зависит от вида возбудителя: трёхдневная – 10-21 день (иногда 6-13 месяцев), тропическая – 8-16 дней (иногда месяц при переливании крови), четырёхдневная – 21-40 дней, овале-малярия – 2-16 дней (редко до 2 лет).

У новорождённых и детей первого года жизни при малярии нет озноба и типичной периодичности приступов. Конечности холодные и синюшные, нет выраженной потливости, хотя температура тела высокая. Возможен отказ от приёма пищи, рвота, судороги, боли в животе и диарея. Увеличены печень и селезёнка, выражена ранняя анемия.

Малярия у беременных протекает очень тяжело, с частым развитием осложнений, характерен синдром злокачественной малярии. Летальность, по сравнению с небеременными, выше в 10 раз. При заболевании матери в первом триместре характерно значительное повышение риска абортов и гибели плода. Возможно внутриутробное заражение, ведущее к задержкам развития и клинико-лабораторным признакам малярии у новорождённого.

Важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Если начать лечение позже, чем через 24 часа после появления клинических симптомов, тропическая малярия может привести к летальному исходу!

Профилактика малярии:

• Репелленты от насекомых представляют собой средства, наносимые на кожу или одежду для предотвращения контакта человека и переносчика.

• Противомоскитные сетки – средство индивидуальной защиты во время сна.

• Противомоскитная спираль – наиболее известный вид инсектицидных испарителей.

• Аэрозольные спреи предназначены для уничтожения летающих насекомых и эффективны для их быстрой нейтрализации и уничтожения. Закрытые помещения для сна необходимо обрабатывать до отхода ко сну.

• Защитная одежда может помочь в период активности переносчиков.

• Туристам в палаточных лагерях необходимо сочетать использование противомоскитных репеллентов и сеток.

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