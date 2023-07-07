Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в Баянаульском заповеднике ликвидирован

пожар, огонь, сухоствой Фото: freepik
7 июля в 6:55 пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

Также выявлена предварительная причина загорания – грозовой разряд.

6 июля в 16:10 поступил вызов о пожаре в Баянаульском районе. На территории Баянаульского государственного национального природного парка на открытой территории произошло загорание сухой травы и кустарников.

Материал по теме

От горящего на трассе большегруза огонь перекинулся на нацпарк Баянаул в Павлодарской области

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС в лице шести сотрудников и одной единицы техники. От лесхоза в тушении пожара участвовали 23 человека и 7 единиц техники, а также один авиаборт.

Также 6 июля локализован пожар в природном резервате "Ертис орманы" Павлодарской области.

Читайте также

80 человек эвакуировали из-за дыма в многоквартирном доме в Усть-Каменогорске

Мухит Турсынали
Баянаульский район Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
парк
В Астане открыли новый парк аттракционов
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Более 316 тысяч алматинцев получат компенсации за повышение тарифов ЖКХ
Более 316 тысяч алматинцев получат компенсации за повышение коммунальных тарифов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления