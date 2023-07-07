Пожар в Баянаульском заповеднике ликвидирован

7 июля в 6:55 пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

Также выявлена предварительная причина загорания – грозовой разряд.

6 июля в 16:10 поступил вызов о пожаре в Баянаульском районе. На территории Баянаульского государственного национального природного парка на открытой территории произошло загорание сухой травы и кустарников.

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В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС в лице шести сотрудников и одной единицы техники. От лесхоза в тушении пожара участвовали 23 человека и 7 единиц техники, а также один авиаборт.

Также 6 июля локализован пожар в природном резервате "Ертис орманы" Павлодарской области.