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Во время взрыва на заводе в Самарской области погибли шесть человек

В Самарской области пошгибли шесть человек при взрыве на заводе Фото: pexels
В России в Самарской области произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек, еще двое пострадали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало. Причина происшествия не уточняется. Известно, что "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ, сообщает ТАСС.

20 июня взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате происшествия пострадали 12 человек, четверо погибли.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявлял, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Он исключил версии о том, что на предприятии мог произойти теракт или была совершена диверсия. 

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