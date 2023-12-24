12 человек погибли в результате взрыва на заводе в Индонезии

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на представителя промышленного парка.

"В настоящее время... 12 человек погибли в результате инцидента. 39 человек получили... травмы", – приводит агентство слова представителя промышленного парка.

Как уточняется, первоначальное расследование показало, что взрыв произошел во время ремонтных работ.





Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили число пострадавших на производстве и погибших казахстанцев с начала 2023 года.