8 июля в Алматы временно изменят маршруты нескольких автобусов

Фото: Zakon.kz

В связи с проведением среднего ремонта по проспекту Абая на участке от Тлендиева до Розыбакиева акимат внес временные изменения в схемы движения более десяти маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснутся маршрутов: №34 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

- пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме; №70 - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;

- ул. Тургут Озала - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме, в без изменений; №25 - в южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

- пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме; №128 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

- пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме; №118 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

- пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме; №3 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

- пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме; №92 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

- пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме; №65 - в северном направлении - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;

- ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, без изменений; №57 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;

- пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме; №120А - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;

- ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, без изменений; ТП5 - в южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая, в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;

- ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая, - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме; ТП19 - полное ограничение движение. ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля произошло в Алматы 5 июля. В аварии есть пострадавшие.

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