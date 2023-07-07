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8 июля в Алматы временно изменят маршруты нескольких автобусов

общественный транспорт Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта по проспекту Абая на участке от Тлендиева до Розыбакиева акимат внес временные изменения в схемы движения более десяти маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснутся маршрутов:

  • №34 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №70 - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №25 - в южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №128 - в северном направлении -  пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №118 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
  • №3 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №92 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
  • №65 - в северном направлении - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №57 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
  • №120А - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • ТП5 - в южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая, в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;
  • ТП19 - полное ограничение движение.

ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля произошло в Алматы 5 июля. В аварии есть пострадавшие.

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