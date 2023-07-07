8 июля в Алматы временно изменят маршруты нескольких автобусов
Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта по проспекту Абая на участке от Тлендиева до Розыбакиева акимат внес временные изменения в схемы движения более десяти маршрутов, сообщает Zakon.kz.
Изменения коснутся маршрутов:
- №34 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
- №70 - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
- №25 - в южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
- №128 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
- №118 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
- №3 - в северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Розыбакиева - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
- №92 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
- №65 - в северном направлении - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
- №57 - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме;
- №120А - в южном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Жарокова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
- ТП5 - в южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая, в восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - пр. Абая - далее по схеме;
- ТП19 - полное ограничение движение.
ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля произошло в Алматы 5 июля. В аварии есть пострадавшие.
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