Глобальное потепление: ООН заявляет, что изменение климата вышло из-под контроля

В ООН заявили, что изменение климата "вышло из-под контроля" после, вероятно, самой жаркой недели в истории, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "изменение климата выходит из-под контроля", поскольку неофициальный анализ данных показал, что средние мировые температуры за семь дней до среды были самой жаркой неделей за всю историю наблюдений, пишет The Guardian.

"Если мы будем продолжать откладывать принятие ключевых мер, которые необходимы, я думаю, мы движемся к катастрофической ситуации, о чем свидетельствуют два последних температурных рекорда", — сказал Антониу Гутерриш.

Согласно данным, собранным Национальным центром экологического прогнозирования США (NCEP), средняя глобальная температура воздуха во вторник составила 17,18°C, оказавшись самым жарким днем за все 44 года наблюдений, побив рекорд 2016 год.

Ученые согласны с тем, что данные указывают на то, что изменение климата достигает неизведанной территории и что увеличение тепла от антропогенного глобального нагревания в сочетании с возвращением Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана) приведет к более рекордным температурам.

"Скорее всего, июль будет самым теплым месяцем за всю историю, а вместе с ним и самым жарким месяцем за всю историю со времен межледникового периода, который был около 120 000 лет назад", – сказал доктор Карстен Хауштайн, научный сотрудник в атмосферном излучении в Лейпцигском университете.

В различных частях мира наблюдались волны тепла, и в четверг служба мониторинга климата ЕС также заявила, что в прошлом месяце в мире был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений.

