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Наука и технологии

Перец чили теряет свою остроту из-за глобального потепления

перец, красный перец, специи, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 16:41 Фото: pixabay
Красный острый перец, известный как чили, начинает терять свою характерную остроту и приобретает более мягкий вкус из-за резких изменений климата, сообщает Zakon.kz.

Об этом агентству Bloomberg рассказали эксперты. По их заявлениям, острота чили определяется алкалоидами (например, капсаицином), которые вызывают ощущение жжения. Обычно жара и сухость воздуха способствуют усилению остроты плодов. Однако нахождение идеальных условий для культивации становится все сложнее из-за экстремальных погодных явлений.

"Когда урожай поглощает много лишней влаги, он отдает ее в мякоть плода перца чили. Внезапно острота становится разбавленной", – пояснил журналистам агроэколог Крайг Крафт.

Сейчас ученые активно работают над созданием новых сортов чили, которые бы лучше справлялись с климатическими изменениями и болезнями, но сохранить прежние вкусовые качества оказывается крайне сложно.

Ранее сообщалось, что ученые предлагают кормить коров глиной ради борьбы с глобальным потеплением. 

Андрей Дюсупов
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