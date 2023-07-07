Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 30 166,7 $; изменения за 24 часа: -2,12%.

Ethereum (ETH): 1 863,22 $; изменения за 24 часа: -2,80%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 234,00 $; изменения за 24 часа: -2,66%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,065370 $; изменения за 24 часа: -2,32%.

Binance USD (BUSD): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

По состоянию на 7 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.