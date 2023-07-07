Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 30 166,7 $; изменения за 24 часа: -2,12%.
Ethereum (ETH): 1 863,22 $; изменения за 24 часа: -2,80%.
Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 234,00 $; изменения за 24 часа: -2,66%.
USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,065370 $; изменения за 24 часа: -2,32%.
Binance USD (BUSD): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
По состоянию на 7 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.