Часть Павлодара осталась без света из-за непогоды

После ураганного ветра и шквального дождя в городе Павлодар без электричества остались несколько районов, сообщает Zakon.kz.

Во время грозы произошло 16 аварийных отключений, два из них – на подстанциях, передает Павлодар-онлайн.

Помимо обесточенных домов и светофоров, в городе повалены несколько деревьев, а часть дорог затоплена.





В акимате рассказали, что устранением повреждений на пяти светофорах занимаются две бригады. Еще три, при помощи специализированной техники, вывозят упавшие деревья.

"На текущий момент без электроснабжения находятся 5237 потребителей. Из них почти пять тысяч - физические лица", - уточнили в акимате.

Как дополнили в АО "Павлодарэнерго", во время грозы произошло 16 аварийных отключений, два из них – на подстанциях.



"По данным на 16:30, без электроснабжения остаются павлодарцы, проживающие в районе улиц Назарбаева – Лермонтова – Бухар жырау - Торайгырова; в районе улиц Ворушина - Циолковского; в районе улиц Катаева – Чокина – Назарбаева - Толстого, а также Толстого – Малая объездная и потребители, проживающие в районе Второго Павлодара и поселка Радиозавод", - добавили в компании.

Кроме того, коммунальщики занимаются откачкой дождевой воды.



Подчеркивается, что для оперативного восстановления электроснабжения работают пять дополнительных бригад.

Ранее стало известно, что обломками крыши торгового дома в Павлодаре завалило людей.