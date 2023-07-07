Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Часть Павлодара осталась без света из-за непогоды

Часть Павлодара осталась без света из-за непогоды Фото: pavlodarenergo.kz
После ураганного ветра и шквального дождя в городе Павлодар без электричества остались несколько районов, сообщает Zakon.kz.

Во время грозы произошло 16 аварийных отключений, два из них – на подстанциях, передает Павлодар-онлайн.

Помимо обесточенных домов и светофоров, в городе повалены несколько деревьев, а часть дорог затоплена.


В акимате рассказали, что устранением повреждений на пяти светофорах занимаются две бригады. Еще три, при помощи специализированной техники, вывозят упавшие деревья.

"На текущий момент без электроснабжения находятся 5237 потребителей. Из них почти пять тысяч - физические лица", - уточнили в акимате.

Как дополнили в АО "Павлодарэнерго", во время грозы произошло 16 аварийных отключений, два из них – на подстанциях.

"По данным на 16:30, без электроснабжения остаются павлодарцы, проживающие в районе улиц Назарбаева – Лермонтова – Бухар жырау - Торайгырова; в районе улиц Ворушина - Циолковского; в районе улиц Катаева – Чокина – Назарбаева - Толстого, а также Толстого – Малая объездная и потребители, проживающие в районе Второго Павлодара и поселка Радиозавод", - добавили в компании.

Кроме того, коммунальщики занимаются откачкой дождевой воды.

Подчеркивается, что для оперативного восстановления электроснабжения работают пять дополнительных бригад.

Ранее стало известно, что обломками крыши торгового дома в Павлодаре завалило людей.

Читайте также

Во время взрыва на заводе в Самарской области погибли шесть человек

Людей завалило обломками крыши торгового дома в Павлодаре

На МАЭК вновь вышел из строя энергоблок №1

Константин Вноровский
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
парк
В Астане открыли новый парк аттракционов
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 июля
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления