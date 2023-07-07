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Людей завалило обломками крыши торгового дома в Павлодаре

упавшая кровля Фото: ДЧС Павлодарской области
7 июля кровля торгового дома "Артур" упала на летнее кафе с посетителями. По сообщениям очевидцев, под обломками остались люди, сообщает Zakon.kz.

На место выехали 4 сотрудника и одна единица техники ОСО и три сотрудника Центра медицины катастроф.

"Спасатели приступили к разборке конструкции. Одного мужчину, 1975 года рождения, извлекли из-под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом обеих ног. Работы продолжаются", – сообщают в ДЧС Павлодарской области.

Еще одного мужчину скорая госпитализировала до приезда спасателей.

Другие подробности уточняются.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором павлодарец закидал девушек камнями за отказ в знакомстве.

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