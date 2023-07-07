Бритни Спирс заявила, что ее избил охранник известного баскетболиста

Полиция Лас-Вегаса рассмотрит обращение певицы Бритни Спирс, которая утверждает, что ее ударил по лицу телохранитель баскетболиста Виктора Вембаньямы, сообщает Zakon.kz.

По информации портала TMZ, Спирс увидела выходящего из отеля баскетболиста и похлопала его по спине, чтобы спросить, может ли он вместе с ней сфотографироваться. После этого, утверждает портал, глава охраны атлета Дамиан Смит ударил певицу, из-за чего она упала.

В заявлении в социальных сетях Спирс рассказала, что узнала 19-летнего французского феномена и "решила подойти к нему и поздравить с успехом". Она утверждала, что подошла к Вембаньяме, чтобы попросить сфотографироваться, и похлопала его по плечу, потому что это было "действительно круто". Но тут в дело вступили секьюрити.

Начальник охраны оттолкнул американскую звезду и ударил ее по лицу так, что у 41-летней женщины слетели очки и она едва смогла удержаться на ногах. После этого Спирс вернулась к своему столику в ресторане отеля. Но известно, что позднее представитель службы безопасности подошел к певице и извинился за свои действия.

Сам же звезда НБА Вембаньяма утверждает, что, пока он шел в ресторан, кто-то "схватил его сзади", после чего его охрана оттолкнула этого человека. Спортсмен же, по его словам, не обратил на это особого внимания. Позже он узнал, что это была Спирс.

Как пишет The Guardian, Вембаньяма, которого называют "вундеркиндом, который появляется раз в тысячелетие", дебютирует в НБА за "Сан-Антонио Сперс" в эту пятницу в Лас-Вегасе в рамках Летней лиги НБА, сообщает инсайдер НБА Марк Стайн. Многие считают его самым многообещающим игроком НБА с тех пор, как Леброн Джеймс пришел в лигу в 2003 году.