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Правительство Нидерландов подало в отставку

Правительство Нидерландов подало в отставку Фото: скриншот с видео
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил об отставке своей и всего правительства, передает Zakon.kz

По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации NOS Рютте отметил, что прошение об отставке правительства будет передано королю в ближайшее время.

Причинами данного решения он назвал разногласия в миграционной политике.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не займёт пост следующего генсека НАТО. По его словам, США хотят, чтобы полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга были продлены. Стоит заметить, что кроме Уоллеса, среди вероятных преемников называли премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и заместителя премьера Канады Христю Фриланд.

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Елена Вебер
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