В 2024-2025 годах в Казахстане планируют построить 369 школ нового формата

Вопрос введения 1,5 млн ученических мест с комфортными условиями обучения рассмотрели в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Республиканский штаб по реализации предвыборной программы президента прошел под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тыс. мест. В текущем году планируется открыть еще 146 школ на 130 тыс. мест, из них 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Также в 2024-2025 годах по национальному проекту "Комфортная школа" планируют построить 369 школ нового формата на 740 тыс. ученических мест.

Премьер подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.

"По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить". Алихан Смаилов

Также Алихан Смаилов акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу, и что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.

По словам министра науки и высшего образования Саясат Нурбека, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тыс. педагогов новой формации по улучшенным стандартам.

