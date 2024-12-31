Сколько комфортных школ построят в Казахстане в 2025 году

В рамках реализации Национального проекта "Комфортная школа" в 2025 году в Казахстане построят 112 школ, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства, целью которого является ликвидация аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования.



​Для решения этих вопросов ведется строительство 217 школ на 460 тыс. новых ученических мест (при двусменном обучении) в городах и активно развивающихся (перспективных) населенных пунктах.

​В настоящее время из 217 школ завершено строительство 105 школ на 254 тыс. ученических мест (город Астана – 16, Туркестанская область – 13, город Шымкент – 11, Акмолинская область – девять, Алматинская область – девять, город Алматы – семь, ВКО – пять, Кызылординская область – пять, Жамбылская область – четыре, Карагандинская область – четыре, Костанайская область – четыре, Мангистауская область – четыре, область Абай – три, Атырауская область – три, ЗКО – три, Актюбинская область – две, Жетысуская область – одна, Улытауская область – одна, СКО – одна).

​Из 105 завершенных школ 36 находятся в сельских населенных пунктах.

​Комфортные школы имеют ряд концептуальных отличий от стандартных школ:

учащиеся начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены учебные классы, туалеты, спортзалы;

предусмотрены повышенные меры безопасности детей. Установлены системы видеонаблюдения, звукового оповещения;

для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий, сменной одежды, всестороннего развития навыков и компетенций детей;

школы оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах установлены интерактивные панели, подключенные к высокоскоростному интернету;

созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями;

в школах предусмотрены несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников.

Оставшиеся 112 школ будут сданы в течение 2025 года.