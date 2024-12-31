#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.54
546.47
4.99
События

Сколько комфортных школ построят в Казахстане в 2025 году

Частная школа, школьники, ученики, занятия, школьные предметы, уроки, учитель, педагог , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 18:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В рамках реализации Национального проекта "Комфортная школа" в 2025 году в Казахстане построят 112 школ, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства, целью которого является ликвидация аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования.

​Для решения этих вопросов ведется строительство 217 школ на 460 тыс. новых ученических мест (при двусменном обучении) в городах и активно развивающихся (перспективных) населенных пунктах.

​В настоящее время из 217 школ завершено строительство 105 школ на 254 тыс. ученических мест (город Астана – 16, Туркестанская область – 13, город Шымкент – 11, Акмолинская область – девять, Алматинская область – девять, город Алматы – семь, ВКО – пять, Кызылординская область – пять, Жамбылская область – четыре, Карагандинская область – четыре, Костанайская область – четыре, Мангистауская область – четыре, область Абай – три, Атырауская область – три, ЗКО – три, Актюбинская область – две, Жетысуская область – одна, Улытауская область – одна, СКО – одна).

​Из 105 завершенных школ 36 находятся в сельских населенных пунктах.

​Комфортные школы имеют ряд концептуальных отличий от стандартных школ:

  • учащиеся начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены учебные классы, туалеты, спортзалы;
  • предусмотрены повышенные меры безопасности детей. Установлены системы видеонаблюдения, звукового оповещения;
  • для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий, сменной одежды, всестороннего развития навыков и компетенций детей;
  • школы оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах установлены интерактивные панели, подключенные к высокоскоростному интернету;
  • созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями;
  • в школах предусмотрены несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников.

Оставшиеся 112 школ будут сданы в течение 2025 года.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Известный пианист исполнил гимн Казахстана в живописном саду Акорды
События
19:37, Сегодня
Известный пианист исполнил гимн Казахстана в живописном саду Акорды
Крушение самолета близ Актау: все 29 пострадавших транспортированы в страны проживания
События
18:21, Сегодня
Крушение самолета близ Актау: все 29 пострадавших транспортированы в страны проживания
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые три дня Нового года
События
18:14, Сегодня
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые три дня Нового года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: