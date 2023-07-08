Дневное перекрытие дорог в Алматы необходимо для соблюдения технологии строительства дорог

В Алматы ведутся масштабные дорожно-ремонтные работы. Акимат опубликовал данные, содержащие информацию о свыше 200 участках дорог, где в целях улучшения дорожного покрытия или реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ведутся строительные и ремонтные работы.

Указаны сроки завершения: средний ремонт по магистральным улицам планируется завершить до начала учебного года, а улицы районного значения - до конца ноября текущего года.



Так, в текущем году акиматом планируется отремонтировать средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км. Долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в текущем году планируется поднять с 86% прошлогодних до 89%, в последующем к 2025 году - до 95%. Для указанной цели ежегодно планируется проведение среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км. Другими словами, объем проводимых ремонтных работ полностью соответствует планам мегаполиса по улучшению инфраструктуры.

В Алматы нагрузка на дороги увеличивается. Город растет и на его дорогах появляется все больше транспорта. Во всех отраслях для повышения эффективности вводятся инновационные методы, сфера дорог не стала исключением.

Ответы на топ-наиболее распространенных вопросов:

1. Как сейчас строят дороги и зачем в Алматы новые технологии?

Фото: акимат Алматы

На сегодня дорожники используют для ремонта битум, который остается после изъятия из нефти всех легких, смолянистых и ароматических веществ.

Однако, по словам директора департамента исследований и новых технологий Научно-Исследовательского и Образовательного Центра "Индортех" Галии Измаиловой, качество битума из года в год становится хуже. Эта тенденция не только в Казахстане, но и во всем мире. Функцию битума в асфальтобетоне можно сравнить с клеем. Поэтому для улучшения клейких свойств в Алматы в пилотном формате начали применять полимеры в составе асфальтобетонов.

По наблюдениям эксперта Г. Измаиловой, в жаркие летние дни асфальтобетон в Алматы может нагреваться до 60-63°С, а битум размягчается при температуре 47-50°С. Введение полимеров позволит поднять температуру размягчения выше 65-70°С.

Решение о применении полимеров в составе асфальтобетонных смесей в Алматы было принято совместно с отечественными и зарубежными учеными. Был рассмотрен опыт различных городов мира, как развитых, так и развивающихся стран, с высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах и с резко континентальным климатом. Решающим фактором в принятии данного решения стал критерий обеспечения удобства, комфортности и безопасности для водителей и пассажиров

2. Почему для пилота выбрали магистральные улицы, а не дороги районного уровня на окраинах?

Фото: акимат Алматы

Пилот по использованию полимера реализуется на 15 магистральных улицах города (Аль-Фараби, Тлендиева, Байзакова, Абая, Тургут Озала, Саина, Толе би, Шаляпина, Манаса, Калдаякова, Курмангазы, Жумалиева, Шагабутдинова, Досмухамедова, Туркебаева).

Данные магистральные улицы общей протяженностью 44 км ремонтировались с 2008 по 2015 год. Согласно общестрановому регламенту межремонтный срок службы среднего ремонта, учитывая дорожно-климатическую зону г. Алматы (IV), составляет 5 лет. Вместе с тем благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Город Алматы растет и на его дорогах появляется все больше транспорта. Полимерасфальтобетон следует применять на городских скоростных и магистральных улицах на верхних и нижних слоях покрытия. Уплотнение смеси позволяет обеспечить достаточно высокие характеристики покрытия дорог, соответствующие современным требованиям, особенно на участках с интенсивным движением пассажирского транспорта. Другими словами, полимер используется на магистральных улицах в связи с интенсивностью движения.

Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

Учитывая высокую проходимость магистральных дорог, было принято решение охватить данные участки пилотом. После окончания пилотного проекта и анализа будет рассмотрен вопрос охвата других участков дорог.

При этом параллельно традиционными дорожно-ремонтными работами охвачены улицы районного значения. Основная часть ремонта - в микрорайонах на окраинах города: Алгабас, Теректи, Томирис, Карасу, Акбулак, Зердели, Шапагат, Шугыла, Таусамалы, Калкаман, Рахат, Жас Канат и др.

3. Зачем перекрывать дороги днем?

Фото: акимат Алматы

Создание асфальтобетонных покрытий имеет свои тонкости и нюансы на всех этапах производства, включая приготовление смеси на асфальтобетонном заводе, ее укладку, уплотнение слоя. Для большинства разновидностей асфальтобетона необходимо определенное время, чтобы набрать нужную структуру, твердость и прочность. Нарушение одного из этих требований не позволит достичь нужных результатов.

Директор направления асфальтобетон и битум немецкого концерна BASF Марио Сандор сообщил, что среди так называемых минусов полимера – закрытие крупных "артерий" города на продолжительный срок в связи с ремонтом.

Изучив опыт европейских стран и США, где движение после укладки нового покрытия перекрывается, было принято решение перенять данный опыт для улучшения качества, увеличения срока службы покрытия и для дальнейшей безопасности на автомобильных дорогах. Учитывая то, что укладка асфальта производится в жаркий период года, время набора прочности для смесей с полимерами составляет в среднем 36 часов.

"В этом есть своя необходимость. Европейский опыт показывает: для того чтобы асфальтобетонное покрытие было стабильным и показывало хорошие результаты, необходимо перекрытие движения транспортных средств по дороге. Тогда асфальтобетонное покрытие остудится для закрепления свойств. Мы, конечно, можем открыть дорогу раньше и пустить по ней автомобили, но тогда те свойства, которые необходимы для долгосрочной службы асфальта, не будут соблюдены", - поясняет Марио Сандор.

Так, при укладке полимерасфальтобетона её температура составляет 150-160 градусов. После укладки и уплотнения катками смесь остывает до 130-140 градусов, при этом битум по-прежнему находится в вязкой форме, поэтому каркас смеси, состоящей из щебня, может подвергнуться сдвигу при воздействии на него шин автомобилей. Для достижения требуемой прочности смесь должна остыть до 40 градусов. В противном случае каркас смеси будет нарушен от воздействия нагрузок от транспортных средств, что приведет в дальнейшем к образованию трещин и сдвигов в виде колеи.

А если техника укладки будет соблюдаться как положено и автомобили по отремонтированным дорогам не будут пускать раньше срока, то менять этот асфальт в дальнейшем потребуется гораздо позже, так как он прослужит дольше.

"Мы можем добавить любые добавки в асфальтобетонную смесь, соблюсти весь процесс от подбора смеси до ее укладки, но если весь технологический процесс выполнен не будет и смеси не дадут остыть и сформироваться, то вся работа будет напрасной", - заключает эксперт.

Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Работы по укладке покрытия ведутся в ночное время, однако во избежание ухудшения качества проводимых работ рекомендуется выдержать в среднем 36 часов для остывания поверхности и набора соответствующей твердости и прочности. Данный период, как правило, совпадает с дневным временем, чем и объясняется перекрытие движения. Укладку горячих смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С. Планируется все работы по ремонту дорог, сопряженные с перекрытием, завершить до начала осеннего периода (до начала очередного учебного года, с наступлением которого нагрузка на дороги увеличивается). Работы ведутся участками, и по мере завершения работ на одном участке определяются сроки работ на другом. Также на сроки проведения работ влияют и погодные условия, т.к. покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Для удобства горожан о перекрытиях сообщается заблаговременно.





В таблице вы можете найти информацию о среднем ремонте, ямочном и др. Список улиц среднего ремонта составляется на основании заявок районных акиматов, прямых обращений жителей и обследованию специалистами Управления городской мобильности. В случае, если у вас имеются пожелания по включению дополнительных участков дороги в график ремонтных работ – просьба обратиться к представителям соответствующего районного акимата.

Справочно: план среднего ремонта составляется по итогам обследований улично-дорожной сети специалистами Управления городской мобильности. Также при формировании списка рассматриваются заявки районных акиматов и предписания УАП ДП. По предоставленным спискам проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию и разрешительные документы, проводятся лабораторные исследования по определению состояния дорожного полотна. Решение о необходимости ремонта на том или ином участке принимается по заключениям экспертов после технической экспертизы, проверяется РГП "Национальный центр качества дорожных активов" и проходит государственную экспертизу.