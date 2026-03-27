Жителей Алматы предупредили о трехдневном перекрытии дорог

В Алматы на три дня закроют участок дороги. По данным городского акимата, в связи с проведением ремонта дорожного полотна на участке улицы Жамакаева вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, с 23:00 27 марта до 06:00 30 марта движение будет перекрыто на участке от улицы Нурлыбаева до переулка Иванилова.

Жителям подсказали, что объезд будет обеспечен по улицам Нурлыбаева, Иванилова и переулок Иванилова.

Также известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

