#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Общество

Жителей Алматы предупредили о трехдневном перекрытии дорог

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
В Алматы на три дня закроют участок дороги. По данным городского акимата, в связи с проведением ремонта дорожного полотна на участке улицы Жамакаева вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, с 23:00 27 марта до 06:00 30 марта движение будет перекрыто на участке от улицы Нурлыбаева до переулка Иванилова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителям подсказали, что объезд будет обеспечен по улицам Нурлыбаева, Иванилова и переулок Иванилова.

Также известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Немного ранее мы сообщали, что в Бостандыкском районе Алматы на участке улицы Жарокова начнут работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
