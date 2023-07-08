Площадь пожара в Атырауской области снизили до 40 гектаров

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По состоянию на 18:00 после аэровизуального осмотра установлено, что благодаря принятым мерам площадь активного открытого горения камыша в Атырауской области снижена до 40 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, при этом общую площадь возгорания будут устанавливать компетентные службы местных исполнительных органов. "Тушение очагов возгорания осуществляется вертолетом МИ-8. На данный момент осуществлены сбросы воды объемом порядка 60 тонн. Тушение наземным способом осложняется из-за труднодоступности болотистой местности". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщали, что в тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники. Читайте также В Карагандинской области за сутки к травматологам обратились свыше 440 человек В Канаде раскрыли преступление, совершенное почти 50 лет назад

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