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Площадь пожара в Атырауской области снизили до 40 гектаров

камыш Фото: скриншот видео
По состоянию на 18:00 после аэровизуального осмотра установлено, что благодаря принятым мерам площадь активного открытого горения камыша в Атырауской области снижена до 40 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, при этом общую площадь возгорания будут устанавливать компетентные службы местных исполнительных органов.

"Тушение очагов возгорания осуществляется вертолетом МИ-8. На данный момент осуществлены сбросы воды объемом порядка 60 тонн. Тушение наземным способом осложняется из-за труднодоступности болотистой местности". Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщали, что в тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники.

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