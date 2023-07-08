Площадь пожара в Атырауской области снизили до 40 гектаров
Фото: скриншот видео
По состоянию на 18:00 после аэровизуального осмотра установлено, что благодаря принятым мерам площадь активного открытого горения камыша в Атырауской области снижена до 40 га, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, при этом общую площадь возгорания будут устанавливать компетентные службы местных исполнительных органов.
"Тушение очагов возгорания осуществляется вертолетом МИ-8. На данный момент осуществлены сбросы воды объемом порядка 60 тонн. Тушение наземным способом осложняется из-за труднодоступности болотистой местности". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщали, что в тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ