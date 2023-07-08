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70 пожарных тушат возгорание камыша в Атырауской области

горение камыша Фото: МЧС РК
В тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

Также 8 июля для тушения очагов возгорания планируется привлечение авиатехники МЧС и трактора К700 с плугом для проведения опашки вокруг очага пожара.

7 июля в результате облета на побережье Каспийского моря обнаружили 5 очагов огня общей площадью 10 га, в 8:30 силы и средства ДЧС Атырауской области прибыли к местам загорания в 30 км от г. Атырау в сельском округе Кенузек.

Территория, где горит камыш, является бесхозной, т.е прибрежная территория Каспийского моря.

Похожее происшествие в Алматинской области – в Балхашском районе загорелся камыш.

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