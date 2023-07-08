Музыка силы и красоты: гала-концерт Международного фестиваля военных оркестров завершился в Астане

Десять музыкальных коллективов из восьми стран приняли участие в гала-концерте Первого международного фестиваля военных оркестров, приуроченного ко Дню столицы Казахстана, передает Zakon.kz.

Без преувеличения военные оркестры из разных стран на гала-концерте произвели фурор. Более семи тысяч зрителей могли наблюдать сказочное действо, сотканное из мастерства музыкантов, яркой сценографии, выступлений вокальных и танцевальных групп. Так в Астане завершился праздник музыки и мира – Первый международный музыкальный фестиваль военных оркестров "Астана – мәдениет керуені".

Фото: Zakon.kz

В мероприятии, прошедшем в ледовом дворце "Барыс Арена", приняли участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото Министерства обороны РК

Государственный гимн Казахстана на открытии гала-концерта прозвучал в исполнении сводного хора и сводного оркестра Министерства обороны и Национальной гвардии РК, а также солиста Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК Даурена Толеубаева.

Начало представления перенесло зрителей в эпоху Казахского ханства. Щит и шанырак – символы единства и защиты, мира и безопасности появились на LED-экране. Национальный орнамент и парящий беркут будто рассказывали о древней славной истории казахского народа, любви к родной земле и стремлении к свободе. В прологе прозвучал "Юбилейный марш", посвященный Астане.

Овациями встречала публика дефиле роты Почетного караула Службы государственной охраны Республики Казахстан. Ее военнослужащие привели в восторг зрителей, когда их строй обрел изображение часов с цифрой "25" и словом "Астана".

Фото Министерства обороны РК

Свое искусство продемонстрировали оркестр Военного института имени Гейдара Алиева МО Республики Азербайджан, военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Каждое выступление было по-военному четким и в то же время наполненным национальным колоритом и неповторимой красотой.

Фото Министерства обороны РК

Выверенными движениями и лиричной мелодией очаровал зрителей сводный оркестр Воздушных сил Индии

"Для нас этот фестиваль стал знакомством с музыкальной культурой и исполнительским мастерством военных оркестров разных стран. Мы увидели очень сильные, яркие творческие коллективы и для себя открыли много нового". Лидер команды Индии Виджай Кумар Сингх

Историю храбрых самураев и трогательную сказку о цветении сакуры подарил военный оркестр морских сил самообороны Японии Tokio band.

Фото Министерства обороны РК

Экскурс в историю побед представил оркестр 23-го Западного военного округа Российской Федерации. А выступление Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии Казахстана стало демонстрацией высшей военной дисциплины и тонкого чувства музыки.

Фото Министерства обороны РК

Героические легенды свободолюбивого народа отобразил в своей программе военный оркестр Национального министерства обороны Турции "Мехтеран".

Военная выправка и игривый танец – такой была программа военного оркестра Министерства обороны Республики Узбекистан и Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил РУ.

Фото: Zakon.kz

Завершающим в программе стало выступление Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана. Они представили попурри из популярных мелодий от 1960-х годов прошлого века до наших дней. Отразить дух времени помогла танцевальная группа.

Фото: Zakon.kz

Закончился гала-концерт торжественным шествием военных оркестров. Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков вручил руководителям оркестров статуэтки в память о Первом международном фестивале в Астане.