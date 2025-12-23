Военные музыканты Вооруженных сил РК успешно выступили на І Международном фестивале военной музыки в Дохе
На военном аэродроме войсковой части 19132 их приветствовали представители Министерства обороны и коллеги из Национального военно-патриотического центра.
"Сердечно поздравляю вас с благополучным возвращением на Родину! Благодарим вас за отличную работу. Вы достойно представили нашу страну на международной арене, продемонстрировав высокий профессиональный уровень, национальный дух, богатое культурное наследие Казахстана и его Вооруженных сил", – подчеркнул заместитель начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник Виталий Адамович.
Фото: МО РК
От Казахстана на музыкальном фестивале выступили Центральный военный оркестр, танцевальная группа, фольклорно-этнографический оркестр Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра, а также рота почетного караула Министерства обороны. В знак благодарности и признания их мастерства организаторы фестиваля вручили на память членам казахстанской делегации статуэтки.
По словам руководителя делегации, начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, заслуженного деятеля Казахстана Армана Асенова, фестиваль стал важной площадкой для культурного обмена и укрепления международных связей.
Фото: МО РК
Выступление казахстанского коллектива получило теплый отклик у организаторов и зрителей фестиваля. Представитель швейцарской делегации генерал Эрик Джуллиард подчеркнул профессионализм артистов, сумевших органично соединить элементы военной и народной музыки, строевую выправку и хореографию.
К выступлению военнослужащие готовились заранее, уделив особое внимание репертуару и национальному колориту. В программе прозвучали произведения Нургисы Тлендиева, "Легенда о табуне" Темерхана Кужабекова, "Шабыт шыңында" Бахытжана Желдербаева, а также патриотическая песня Allah Ya Omri Qatar.
"Участие в фестивале такого уровня – большая честь и ответственность. Судя по реакции зрителей, нам удалось достойно представить страну", – отметил начальник Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра подполковник Максат Шакенов.
В фестивале также приняли участие творческие коллективы Великобритании, Иордании, Ирландии, США, Омана, Турции и элитные военно-музыкальные оркестры Катара.