#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Пресс-релизы

Военные музыканты Вооруженных сил РК успешно выступили на І Международном фестивале военной музыки в Дохе

военные музыканты РК в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:49 Фото: МО РК
В Астане торжественно встретили музыкантов и артистов Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и военнослужащих роты почетного караула Министерства обороны, выступивших на І Международном фестивале военной музыки и маршей в Катаре, сообщает Zakon.kz.

На военном аэродроме войсковой части 19132 их приветствовали представители Министерства обороны и коллеги из Национального военно-патриотического центра.

"Сердечно поздравляю вас с благополучным возвращением на Родину! Благодарим вас за отличную работу. Вы достойно представили нашу страну на международной арене, продемонстрировав высокий профессиональный уровень, национальный дух, богатое культурное наследие Казахстана и его Вооруженных сил", – подчеркнул заместитель начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник Виталий Адамович.

военные музыканты РК в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:49

Фото: МО РК

От Казахстана на музыкальном фестивале выступили Центральный военный оркестр, танцевальная группа, фольклорно-этнографический оркестр Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра, а также рота почетного караула Министерства обороны. В знак благодарности и признания их мастерства организаторы фестиваля вручили на память членам казахстанской делегации статуэтки.

По словам руководителя делегации, начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, заслуженного деятеля Казахстана Армана Асенова, фестиваль стал важной площадкой для культурного обмена и укрепления международных связей.

военные музыканты РК в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:49

Фото: МО РК

Выступление казахстанского коллектива получило теплый отклик у организаторов и зрителей фестиваля. Представитель швейцарской делегации генерал Эрик Джуллиард подчеркнул профессионализм артистов, сумевших органично соединить элементы военной и народной музыки, строевую выправку и хореографию.

К выступлению военнослужащие готовились заранее, уделив особое внимание репертуару и национальному колориту. В программе прозвучали произведения Нургисы Тлендиева, "Легенда о табуне" Темерхана Кужабекова, "Шабыт шыңында" Бахытжана Желдербаева, а также патриотическая песня Allah Ya Omri Qatar.


"Участие в фестивале такого уровня – большая честь и ответственность. Судя по реакции зрителей, нам удалось достойно представить страну", – отметил начальник Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра подполковник Максат Шакенов.

В фестивале также приняли участие творческие коллективы Великобритании, Иордании, Ирландии, США, Омана, Турции и элитные военно-музыкальные оркестры Катара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Военнослужащие тыла Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник
21:54, 28 августа 2023
Военнослужащие тыла Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник
Творческий коллектив Вооруженных сил Казахстана вызвал фурор на Красной площади в Москве
18:23, 23 августа 2025
Творческий коллектив Вооруженных сил Казахстана вызвал фурор на Красной площади в Москве
Военный оркестр исполнил популярные композиции на набережной Астаны
00:02, 08 мая 2024
Военный оркестр исполнил популярные композиции на набережной Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: