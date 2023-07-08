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"Тинькофф" планирует приостановить переводы в долларах в казахстанский банк

деньги Фото: pixabay
Российский банк "Тинькофф" временно не будет проводить SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance, но продолжит осуществлять в эту кредитную организацию переводы в рублях, тенге и юанях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе банка "Тинькофф", ограничения вступят в силу с 17 июля.

"Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17 июля. При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать", – цитирует ТАСС пресс-службу банка.

Ранее "Тинькофф" ввел ограничения на валютные переводы в банк Freedom Finance, размер перевода был ограничен 20 тыс. долларов за раз. Отмечается, что в феврале 2023 года "Тинькофф" попал под санкционные ограничения ЕС.

В марте зампред Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов прокомментировал слухи о якобы продаже карт на территории России. Тогда в социальных сетях появилась информация о том, что российский банк "Тинькофф" якобы продает своим клиентам банковские карты казахстанского Freedom Bank.

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