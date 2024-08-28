Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 04:58 Фото: Zakon.kz
Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через российскую систему "Золотая корона". Банк направил в сервис запрос о предоставлении дополнительной информации для анализа, чтобы принять решение о дальнейших шагах, сообщает Zakon.kz.

В службе поддержки кредитной организации подтвердили Frank Media эту информацию, уточнив, что срок возобновления возможности переводов не установлен.

"Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера, в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах", – ответили в пресс-службе банка.

На "Золотую корону" приходилось подавляющее большинство международных переводов из Казахстана.

В июне через эту платежную систему из Республики за рубеж было отправлено 65,7 млрд тенге (почти 12 млрд рублей) или 90% от общего объема переведенных через системы международных денежных переводов за границу средств.

В пяти казахстанских банках – Банке ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке сообщили, что продолжают работать с "Золотой короной" как обычно, но следят за развитием ситуации. В HalykBank заявили, что анализируют введенные санкции.

Ранее в Halyk разъяснили, как не допустить незаконные списания с вашей карты.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют
Доллар снова начал расти на торгах 28 августа
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Кто сможет платить пенсионные взносы и соцотчисления по 1% с 1 сентября 2024 года
тенге график
На что будут тратить деньги из бюджета Казахстана в 2025 году
Аксинья Титова
Россия Банки Казахстан 2024 год Деньги Санкции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал очень важный эпизод &quot;Новой волны&quot;
Игорь Крутой показал очень важный эпизод "Новой волны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: