Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ

Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через российскую систему "Золотая корона". Банк направил в сервис запрос о предоставлении дополнительной информации для анализа, чтобы принять решение о дальнейших шагах, сообщает Zakon.kz.

В службе поддержки кредитной организации подтвердили Frank Media эту информацию, уточнив, что срок возобновления возможности переводов не установлен.

"Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера, в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах", – ответили в пресс-службе банка.

На "Золотую корону" приходилось подавляющее большинство международных переводов из Казахстана.

В июне через эту платежную систему из Республики за рубеж было отправлено 65,7 млрд тенге (почти 12 млрд рублей) или 90% от общего объема переведенных через системы международных денежных переводов за границу средств.

В пяти казахстанских банках – Банке ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке сообщили, что продолжают работать с "Золотой короной" как обычно, но следят за развитием ситуации. В HalykBank заявили, что анализируют введенные санкции.

Ранее в Halyk разъяснили, как не допустить незаконные списания с вашей карты.

