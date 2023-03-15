Возможную продажу казахстанских банковских карт на территории России прокомментировали в АРРФР

Зампред Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов 15 марта прокомментировал слухи о якобы продаже карт на территории России, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что российский банк "Тинькофф" якобы продает своим клиентам банковские карты казахстанского Freedom Bank.

Во Freedom Bank эту информацию поспешили опровергнуть, заявив, что распространенная в сети информация об услуге удаленного получения банковской карты нерезидентами Казахстана во Freedom Bank не соответствует действительности.

"Услуги по удаленному открытию банковских карт иностранным гражданам не предоставляются. Выпустить цифровую карту Deposit Card для нерезидентов можно только при личном присутствии клиента в отделениях Freedom Bank в Казахстане. На руках у клиента должен быть документ, удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный номер и действующий номер телефона. Доставка банковских карт осуществляется исключительно на территории Казахстана". Freedom bank

Зампредседателя АРРФР Олжас Кизатов об этой спорной информации узнал от журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената. Он отметил, что законодательно запрета в сотрудничестве двух банков нет. Однако не исключается риск вторичных санкций, учитывая ситуацию в геополитике.

"Нельзя однозначно говорить, что это грозит вторичными санкциями. Нужно говорить, что есть риски наложения вторичных санкций. Мы этот вопрос изучим и при необходимости примем меры. В целом, санкционный режим усилился с начала 2022 года. За это время со стороны комплайнс-служб банков второго уровня были усилены комплайнс-требования и проведено немало подготовительных работ. Я думаю, что все меры, которые сейчас со стороны комплайнс-служб банков приняты, они являются достаточными для того, чтобы минимизировать риски наложения вторичных санкций. Если Freedom Bank заявляет, что никакого кейса, таких случаев не было, и он не давал добро на выпуск своих карточек другим российским банкам, я думаю, это соответствует действительности". Олжас Кизатов

Он добавил, что считает невозможным ситуацию, когда Freedom Bank был бы не в курсе того, что их карточки уходят за рубеж.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заверил, что Казахстан не намерен давать свою площадку России для отвода санкций.