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Знаменитый спринтер "Астаны" Кэвендиш упал и сошел с "Тур де Франс-2023"

Велоспорт Сход Тур де Франс Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
8 июня престижная веломногодневка "Тур де Франс" лишилась самого титулованного участника, 34-кратного победителя этапов мировых Гранд-туров, члена и капитана команды Astana Qazaqstan Team Марка Кэвендиша, сообщает Zakon.kz.

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Британского гонщика Марка Кэвендиша постигла неудача на 8-м этапе "Тур де Франс-2023". Капитан казахстанской дружины упал за 63 км до финишной черты, где дистанция была протяженностью 200 км, между городами Либурн и Лимож. Падение было тяжелым для именитого 38-летнего велогонщика команды Astana Qazaqstan, и он не смог продолжить состязания и сошел с "Большой петли", сообщает пресс-служба казахстанского коллектива.

Знаменитый спринтер травмировал правое плечо, и с места гонки был транспортирован в ближайшую больницу.

После 7-го этапа "Тур де Франс" Кэвиндиш располагался на нижних позициях генеральной классификации, но был одним из главных фаворитов на победу на спринтерских заездах, что доказал на трех предыдущих этапах нынешних соревнований, финишировав сначала 6-м, затем пятым. А на 7-м этапе замкнул финишную черту на второй позиции.

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