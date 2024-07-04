Гонщик "Астаны" Кэвендиш сотворил историю на "Тур де Франс"

39-летний британский спринтер команды Astana Qazaqstan Team Марк Кэвендиш стал победителем пятого этапа "Тур де Франс-2024". Данным успехом он установил рекорд "Большой Петли", так как выиграл 35-й в карьере этап французского Гранд-тура, что ранее никому не удавалось, сообщает Zakon.kz.

Легендарный спринтер пересек финишную черту первым на дистанции в 177,4 км между населенными пунктами Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба. При этом "Кэб" в решающих метрах разобрался с более молодыми грандами современного спринта – Яспером Филипсеном и Александром Кристоффом.

Тем самым это историческая победа для 39-летнего британца Astana Qazaqstan Марка Кэвендиша, которую ждали с прошлого года.

"Сложно осознать этот успех, шли к нему вместе с командой, сделали все возможное для того, чтобы это произошло. У нас невероятная команда и потрясающие товарищи. На протяжении всего этого времени чувствовал огромную поддержку от коллег, и пришел момент вместе отметить этот успех. Очень счастлив, что оказался в команде Astana Qazaqstan Team, обрел здесь друзей, по сути, невероятную семью. Команда была великолепна, все было сделано просто отлично, и мне удалось выиграть. Верил в успех, но главное, что команда верила в успех, были на одной волне и у нас была общая цель". Марк Кэвендиш

Успех на 5-м этапе "Тур де Франс-2024" стал 35-й победой британского спринтера на французском Гранд-туре, с которой он вошел в историю "Большой Петли", побив рекорд Эдди Меркса (34 виктории).

"Это большой успех, историческое достижение, которое останется в велоспорте навсегда. Мало кто верил, что добьемся успеха, что приход Марка в Astana Qazaqstan Team перевернет историю, но мы верили и сделали все, чтобы эта победа состоялась. Были близки к этому в прошлом году, но судьба распорядилась по-другому. Знаю, настоящие чемпионы не должны завершать карьеру после падения и травмы, и я рад, что в итоге Марк принял решение провести еще один сезон с нами. В этот раз смогли лучше подготовиться, создать все необходимые условия, чтобы подойти к "Тур де Франс" максимально хорошо. Не собираемся останавливаться, прошло всего пять этапов, большая часть гонки еще впереди. Готовы и будем продолжать бороться". Генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

После пяти этапов словенец Тадей Погачар сохранил желтую майку лидера французской гонки. Лучшим среди представителей велогруппы "Астана" является колумбиец Харольд Техада, который располагается на 62-й строчке общего зачета с отставанием 38 минут и 6 секунд.

Один из капитанов казахстанской команды Алексей Луценко находится на 84-й позиции (-51:58).

Стоит отметить, что Astana Qazaqstan Team на нынешней многодневке уже на самом старте потерял одного своего гонщика. 25-летний итальянец Микеле Гадзоли сошел на первом этапе из-за теплового удара.