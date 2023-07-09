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Протесты в Израиле: полиция применила водометы для разгона демонстрантов

Протесты в Израиле: полиция применила водометы для разгона демонстрантов Фото: timesofisrael.com
В Тель-Авиве в ходе очередной акции протеста против судебной реформы полиция применила водометы для разгона демонстрантов, перекрывших движение по основному шоссе, сообщает Zakon.kz

По информации The Times of Israel несколько десятков демонстрантов после завершения основного митинга перекрыли шоссе Аялон в восточной части города. Их разогнали, троих задержали и сейчас  шоссе Аялон  открыто для движения в обоих направлениях.

Отметим, массовые еженедельные акции протеста против судебной реформы по всей стране проходят уже в 27 раз.

По подсчетам организаторов, в протестной акции в столице приняли участие порядка 180 000 человек. 

Ранее сообщалось, что действующее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.

Этот проект сразу же вызвал массовые протесты либеральной оппозиции. По мнению противников реформы, она подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает на том, что эти преобразования уравновесят полномочия всех ветвей власти и сделают политическую систему страны более демократичной. 

Елена Вебер
Израиль
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