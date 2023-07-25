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В Тель-Авиве полицейские полностью разогнали демонстрантов

В Тель-Авиве полицейские полностью разогнали демонстрантов Фото: скриншот с видео
Демонстрация против судебной реформы в Тель-Авиве завершилась. Этой ночью полицейские смогли вытеснить протестующих с улиц, применяя при этом водометы, сообщает Zakon.kz

По информации Ynet по подозрению в нападении на сотрудников полиции, поджоге и хулиганстве во время акций протеста в городе были задержаны 18 протестующих. Согласно заявлению полиции, в ходе столкновений с протестующими пострадали 10 полицейских, им была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Митинг был организован в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, где с начала текущего года оппозиция еженедельно проводит многотысячные акции протеста против инициативы властей. Демонстранты жгли костры, намеревались блокировать проезжую часть оживленного шоссе Аялон и нарушали общественный порядок. 

Акции протеста начались вечером 24 июля по всей стране после того, как парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы, что и вызвало несогласие оппозиции.

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