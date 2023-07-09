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Элтон Джон закончил прощальное турне

Элтон Джон закончил прощальное турне Фото: Twitter.com/eltonofficial
Британский певец, пианист и музыкант Элтон Джон попрощался со своими фанатами, завершив прощальное турне, выступлением в Стокгольме, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС, турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое с перерывами длилось пять лет.

Последней песней, исполненной 76-летним музыкантом, ожидаемо стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года.

В феврале сообщалось, что прощальный тур Элтона Джона вошел в историю как самый прибыльный в истории человечества. Турне, стартовавшее в 2018-м и получившее название Farewell Yellow Brick Road, состояло из 278 концертов, которые собрали более 800 миллионов долларов.


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