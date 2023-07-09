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Названы продукты, которые снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний

Названы продукты, которые снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний Фото: pixabay
Ученые выяснили, какие шесть продуктов могут снизить риск болезней сердца, сообщает Zakon.kz.

Благодаря исследованиям, как пишет Газета.ru, выяснилось, что потребление фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и продуктов из цельного молока значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты. При этом не только рыба, но и нежирное необработанное мясо также было связано с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Итак, врачи рекомендуют ежедневно потреблять две-три порции фруктов, две-три порции овощей, одну порцию орехов и две порции молочных продуктов. Также три-четыре раза в неделю рекомендуется потреблять бобовые и два-три раза – рыбу. Более дешевые заменители включают одну порцию необработанного красного мяса или мяса птицы ежедневно, а также одну порцию цельнозерновых продуктов.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году 18 миллионов смертей (то есть 32%) в мире были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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