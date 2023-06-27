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Врач рассказал, как избежать инфаркта миокарда на даче

Врач рассказал, как избежать инфаркта миокарда на даче Фото: pixabay
Российский кардиолог Роман Шахнович предостерег дачников и напомнил о нескольких простых правилах которые помогут предотвратить инфаркт, сообщает Zakon.kz

Как отметил Шахнович, дачники нередко подвергаются перепадам температур — например, при работе в теплице - могут не заметить обезвоживания или пострадать от длительного воздействия солнца. Сельхозработы даже на шести сотках могут приводить к колебанию давления и потере тонуса сосудов, цитирует мнение медика "Российская газета".

Шахнович советует дачникам, особенно пожилым, избегать перенапряжения, обезвоживания и поднятия тяжестей.

При работе он рекомендует использовать низкие стулья вместо наклонной позы. Также не стоит забывать о приеме назначенных врачом лекарств.

Ранее мы публиковали советы, о том как избежать сердечного приступа.

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