Мария Бровкова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров
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Мария Бровкова стала недосягаемой для всех соперниц, выступая в гонке на 1000 метров в категории С-1 среди юниорок до 18 лет. На финише казахстанка показала лучшее время, которое составила 4:35,01 секунды. Серебряную медаль завоевала венгерка Река Саркани, а тройку лидеров замкнула Шохсанам Шерзодова из Узбекистана.
На пьедестал почета этого мирового первенства поднялась еще одна представительница сборной Казахстана. В соревнованиях среди спортсменов до 23 лет Руфина Искакова пересекла финишную черту на второй позиции. Она уступила только Борьке Загываю из Венгрии на дистанции 1000 метров в категории С-1.
Надо отметить, что у Марии Бровковой это не первая медаль на международных стартах. В прошлом году она уже становилась чемпионкой мира в Венгрии.