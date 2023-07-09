Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

43-градусная жара ожидается в Казахстане

43-градусная жара ожидается в Казахстане Фото: pixabay
43-градусная жара и дожди ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, передает Zakon.kz.

Органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

"В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 8 июля на северо-востоке и востоке, 8-9 июля на юго-востоке республики". Пресс-служба МЧС РК

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-Западного антициклона.


"В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков. Весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43". Пресс-служба МЧС РК

Дежурные службы органов гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

Читайте также

Несколько столичных автобусных маршрутов изменили схемы движения

В Алматы Военный институт выпустил молодых лейтенантов

Музыка силы и красоты: гала-концерт Международного фестиваля военных оркестров завершился в Астане

Константин Вноровский
МЧС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
дорога
Какие улицы будут перекрыты в Алматы с 8 по 13 июля
лестница
Алматинцы возмущены фейками в соцсетях о якобы некачественном ремонте моста через БАК
деньги
"Тинькофф" планирует приостановить переводы в долларах в казахстанский банк
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления