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Общество

40-градусная жара и кратковременные дожди надвигаются на Казахстан

Сильная 40-градусная жара и кратковременные дожди надвигаются на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 13:21 Фото: unsplash
В Казахстане в ближайшие три дня – 21, 22 и 23 июня 2025 года – ожидаются сильная жара и кратковременные дожди, сообщает Zakon.kz.

Синоптики уточнили, что столбики термометров в дневное время достигнут отметки:

  • на западе, северо-западе и севере страны +18+30°С,
  • в центре +20+33°С.
"На востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до +35°С, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара +35+40°С, а также преимущественно без осадков погода".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, по республике прогнозируются кратковременные дожди.

"Погоду на большей части территории республики будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, в центре и горных районах юго-востока РК – сильные дожди с выпадением града. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны с пыльными бурями".РГП "Казгидромет"

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана подготовили небольшую памятку для граждан, в которой врачи рассказали, как избежать перегрева в жаркое время.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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