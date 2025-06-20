40-градусная жара и кратковременные дожди надвигаются на Казахстан

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В Казахстане в ближайшие три дня – 21, 22 и 23 июня 2025 года – ожидаются сильная жара и кратковременные дожди, сообщает Zakon.kz.

Синоптики уточнили, что столбики термометров в дневное время достигнут отметки: на западе, северо-западе и севере страны +18+30°С ,

, в центре +20+33°С. "На востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до +35°С, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара +35+40°С, а также преимущественно без осадков погода". РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, по республике прогнозируются кратковременные дожди. "Погоду на большей части территории республики будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, в центре и горных районах юго-востока РК – сильные дожди с выпадением града. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны с пыльными бурями". РГП "Казгидромет" Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана подготовили небольшую памятку для граждан, в которой врачи рассказали, как избежать перегрева в жаркое время.

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