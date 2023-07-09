В алматинском акимате прокомментировали ситуацию с облицовкой моста на Сейфуллина

Акимат Алматы объяснил горожанам и представителям общественности работы, проводимые на мосту по Сейфуллина через БАК, передает Zakon.kz.

В сообщении акимата опровергается распространяемая в социальных сетях информация об уничтожении целых гранитных камней.

"Согласно сообщению профильного управления, меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остается на месте", – говорится в сообщении акимата.

Мост на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом (БАК) был возведен в 80-х годах прошлого века. С тех пор по данному мостовому сооружению не проводились ремонтные работы. В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит.



"Важно отметить, что в облицовке моста используются два различных вида материала: с правой стороны – цельные гранитные камни, с левой стороны – со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина – пиленные гранитные плиты толщиной 20 мм".

Цельные массивные гранитные камни с рваной поверхностью, находящиеся в хорошем состоянии, не будут заменены: их изымают для очистки и шлифовки, далее они подлежат повторному использованию и монтированию на данном участке. Отмечалось, что при визуальном осмотре на участке были выявлены дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах, наблюдалось отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении. Все это создавало угрозу безопасности пешеходов. В рамках ремонтных работ данные плиты также будут очищены и возвращены в исходное положение.



Что касается пиленных плоских гранитных плит толщиной 20 мм, используемых для облицовки со стороны проезжей части пр. Сейфуллина: на сегодняшний день они имеют дефекты и крошение. Данные плиты будут заменены на аналогичные. Общее количество демонтированных и замененных плит не превысит 25%.

"Вместе с тем, учитывая распространяемую в социальных сетях недостоверную информацию о якобы низком качестве новых материалов, сообщаем: устанавливаемые гранитные плиты имеют сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре данных государственной системы технического регулирования. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированные облицовочные плиты сделаны из природного камня – гранита (месторождение "Желтау", "Майкуль" и "Жалгыз-5")". Пресс-служба акимата города Алматы

Завершение ремонтных работ планируется до конца июля этого года.



Отмечается, что ремонт моста проводится по запросу самих жителей Турксибского района в целях обеспечения безопасности пешеходов.

Дополнительно 10 июля т.г. Управлением городской мобильности Алматы будет проведен специальный пресс-тур для представителей СМИ, посвященный ремонту моста по Сейфуллина через БАК.

Ранее уже появлялась информация, опровергающая сведения о якобы некачественном ремонте моста через БАК.