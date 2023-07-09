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В ЦИК Узбекистана президентские выборы признали состоявшимися

В ЦИК Узбекистана признали президентские выборы состоявшимися Фото: saylov.uz
Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 11:00 по местному времени (12:00 по времени Астаны) в голосовании на выборах президента республики приняли участие 33,54% от зарегистрированных избирателей. Согласно законодательству Узбекистана, выборы признаются состоявшимися по достижении порога явки в 33%.

В Узбекистане зарегистрированы 19, 414 миллиона избирателей, для выборов организовано 10 784 избирательных участка по всей стране. Граждане могут проголосовать и за рубежом – в 39 странах также открылись избирательные участков.

Участки закроются в 20 часов по местному времени. Итоги планируется подвести в понедельник утром.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Это нынешний глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, кандидат от экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев, сенатор Робахон Махмудова, выдвиженец от Народно-Демократической партии Улугбек Иноятов.

В воскресенье в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиёев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем в 2030-м.

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