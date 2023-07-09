Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эксперты объяснили, как выбрать вкусные арбузы и дыни

Эксперты объяснили, как выбрать вкусные Фото: pxhere
Специалисты поделились рядом советов, как выбрать вкусную дыню и арбуз, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации дали эксперты Роспотребнадзора, передает РИА "Новости".

Хороший арбуз должен иметь яркую и контрастную корку, светлое оранжевое пятно на боку, а также сухую плодоножку.

При ударе ладонью по плоду арбуз должен вибрировать, а пальцем – издать звонкий звук. В Роспотребнадзоре уверили, что не стоит выбирать самый маленький и крупный плод, так как все плоды одной степени зрелости не отличаются размерами.

При выборе дыни нужно посмотреть на обратную сторону от хвостика. Область должна быть чуть мягкой. При щелчке издается глухой звук, а также сам плод должен пахнуть.

Отмечается, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта нужно употреблять не более 100 граммов арбуза или дыни за прием пищи. Это связано с большим количеством клетчатки и сахара.

Ранее медики рассказали, для кого фрукты могут стать опасными.

Читайте также

В алматинском акимате прокомментировали ситуацию с облицовкой моста на Сейфуллина

Участки двух улиц в столице закроют на ремонт

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах РК

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
дорога
Какие улицы будут перекрыты в Алматы с 8 по 13 июля
лестница
Алматинцы возмущены фейками в соцсетях о якобы некачественном ремонте моста через БАК
В Twitter высказался о жене Цукерберга
Маск в Twitter высказался о жене Цукерберга
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления