Эксперты объяснили, как выбрать вкусные арбузы и дыни

Специалисты поделились рядом советов, как выбрать вкусную дыню и арбуз, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации дали эксперты Роспотребнадзора, передает РИА "Новости".

Хороший арбуз должен иметь яркую и контрастную корку, светлое оранжевое пятно на боку, а также сухую плодоножку.

При ударе ладонью по плоду арбуз должен вибрировать, а пальцем – издать звонкий звук. В Роспотребнадзоре уверили, что не стоит выбирать самый маленький и крупный плод, так как все плоды одной степени зрелости не отличаются размерами.

При выборе дыни нужно посмотреть на обратную сторону от хвостика. Область должна быть чуть мягкой. При щелчке издается глухой звук, а также сам плод должен пахнуть.

Отмечается, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта нужно употреблять не более 100 граммов арбуза или дыни за прием пищи. Это связано с большим количеством клетчатки и сахара.

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